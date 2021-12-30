Для перевірки створять міжвідомчу групу. Про це Олексій Данілов заявив під час брифінгу.

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Перевірка охопить останні 5 років

Олексій Данілов заявив, що перевірка, яку повинен провести Кабмін, охопить період останніх 5 років, тобто з 2017 по 2021 роки. Відповідно, уряд має перевірити усе постачання ЗСУ за цей проміжок.

Було доручення Кабінету міністрів створити міжвідомчу робочу групу з перевірки постачання озброєння та продуктів харчування до нашого війська в період з 1 січня 2017 року до 31 грудня 2021 року. Тобто за всі п'ять років, що були постачання до нашої армії, комісія має з'ясувати всі ці питання,
– заявив Данілов.

Інші заяви Данілова на брифінгу

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