Для перевірки створять міжвідомчу групу. Про це Олексій Данілов заявив під час брифінгу.

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Перевірка охопить останні 5 років

Олексій Данілов заявив, що перевірка, яку повинен провести Кабмін, охопить період останніх 5 років, тобто з 2017 по 2021 роки. Відповідно, уряд має перевірити усе постачання ЗСУ за цей проміжок.

Було доручення Кабінету міністрів створити міжвідомчу робочу групу з перевірки постачання озброєння та продуктів харчування до нашого війська в період з 1 січня 2017 року до 31 грудня 2021 року. Тобто за всі п'ять років, що були постачання до нашої армії, комісія має з'ясувати всі ці питання,

– заявив Данілов.

Інші заяви Данілова на брифінгу

На засіданні 30 грудня 2021 року РНБО ввела санкції проти 24 компаній та 6 осіб, які причетні до будівництва мосту через Керченську протоку. Також під обмеження потрапили 70 осіб, які працюють на окупаційні адміністрації в Криму.

Олексій Данілов заявив, що завдяки санкціям проти контрабандистів Україна отримала до свого бюджету 71 мільярд гривень.

Секретар РНБО застеріг українців через новий штам коронавірусу Омікрон. За його словами, цей штам може поширитися в нашій країні в лютому 2022 року.

Перше засідання РНБО, на якому створять реєстр олігархів і внесуть туди перших осіб, за словами Данілова, може відбутися уже наприкінці травня 2022 року.

До теми пропонуємо брифінг Олексія Данілова: дивіться відео