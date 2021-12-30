Для перевірки створять міжвідомчу групу. Про це Олексій Данілов заявив під час брифінгу.
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Перевірка охопить останні 5 років
Олексій Данілов заявив, що перевірка, яку повинен провести Кабмін, охопить період останніх 5 років, тобто з 2017 по 2021 роки. Відповідно, уряд має перевірити усе постачання ЗСУ за цей проміжок.
Було доручення Кабінету міністрів створити міжвідомчу робочу групу з перевірки постачання озброєння та продуктів харчування до нашого війська в період з 1 січня 2017 року до 31 грудня 2021 року. Тобто за всі п'ять років, що були постачання до нашої армії, комісія має з'ясувати всі ці питання,
– заявив Данілов.
Інші заяви Данілова на брифінгу
- На засіданні 30 грудня 2021 року РНБО ввела санкції проти 24 компаній та 6 осіб, які причетні до будівництва мосту через Керченську протоку. Також під обмеження потрапили 70 осіб, які працюють на окупаційні адміністрації в Криму.
- Олексій Данілов заявив, що завдяки санкціям проти контрабандистів Україна отримала до свого бюджету 71 мільярд гривень.
- Секретар РНБО застеріг українців через новий штам коронавірусу Омікрон. За його словами, цей штам може поширитися в нашій країні в лютому 2022 року.
- Перше засідання РНБО, на якому створять реєстр олігархів і внесуть туди перших осіб, за словами Данілова, може відбутися уже наприкінці травня 2022 року.
До теми пропонуємо брифінг Олексія Данілова: дивіться відео