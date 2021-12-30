Голосів буде достаньо, – Данілов

Секретар Ради національної безпеки й оборони зазначив, що вони "працюють тільки з документами". Про це він повідомив на брифінгу за підсумками засідання, яке відбулося 30 грудня.

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Які документи будуть направлені – ми їх розглянемо, винесемо на засідання. Для того, щоб рішення було прийнято потрібно 2/3 голосів. Якщо такі документи з'являться, я думаю, що голосів буде більш ніж достатньо з цього питання,

– сказав Олексій Данілов.

Справа Порошенка: що відомо

Петру Порошенку 20 грудня 2021 року повідомили про підозру в державній зраді. Її підписала не генеральна прокурорка Ірина Венедіктова, а нібито її заступник.

Народний депутат одразу вилетів закордон. З польської столиці – Варшави він опублікував відеозвернення, в якому повідомив, що на допити ДБР ходити не буде.

За версією слідства, Порошенко під час перебування на посаді президента блокував поставки вугілля з ПАР і підписав угоду з бойовиками на вимогу російського керівництва.

Брифінг Олексія Данілова за підсумками засідання РНБО: дивіться відео