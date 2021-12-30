Таку заяву зробив Олексій Данілов, секретар Ради нацбезпеки та оборони України. Він дав брифінг після засідання РНБО, яке відбулося 30 січня.

Детальніге РНБО зібралася на останнє засідання у 2021 році: головні теми

Невтішні прогнози на лютий

Про ситуацію з коронавірусом в Україні на засіданні доповідав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. За словами Данілова, у глави держави було багато питань, які стосуються вакцинації. Потрібно, аби якомога більше громадян робили щеплення, адже в Україні вже фіксують випадки нового штаму COVID-19.

За нашими прогнозами, вже у лютому ми можемо мати Омікрон у себе в доволі великих обсягах. Тому нам потрібно вакцинуватися,

– наголосив секретар РНБО.

Крім цього, Данілов пояснив, що поширення Омікрону залежатиме, зокрема, від того, скільки українців перебуватимуть під час свят за кордоном. Адже саме звідти вони можуть його "привезти". Він уточнив, що серед наявних у країні випадків цього штаму 80% – це ті, хто заразилися якраз за межами України.

Брифінг Данілова за результатами засідання РНБО: дивіться відео

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