Такое заявление сделал Алексей Данилов, секретарь Совета по нацбезопасности и обороне Украины. Он дал брифинг после заседания СНБО, состоявшегося 30 января.

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Неутешительные прогнозы на февраль

О ситуации с коронавирусом в Украине на заседании докладывал министр здравоохранения Виктор Ляшко. По словам Данилова, у главы государства было много вопросов, касающихся вакцинации. Нужно, чтобы как можно больше граждан прививалось, ведь в Украине уже фиксируют случаи нового штамма COVID-19.

По нашим прогнозам, уже в феврале мы можем иметь Омикрон у себя в достаточно больших объемах. Поэтому нам нужно вакцинироваться,

– подчеркнул секретарь СНБО.

Кроме того, Данилов пояснил, что распространение Омикрона будет зависеть, в частности, от того, сколько украинцев будет находиться во время праздников за рубежом. Ведь именно оттуда они могут его привезти. Он уточнил, что среди имеющихся в стране случаев этого штамма 80% – это заразившиеся как раз за пределами Украины.

Зеленский хочет увеличить уровень вакцинации

Как подчеркнул секретарь Совета нацбезопасности и обороны, предотвратить усложнение ситуации поможет вакцинация. Учитывая это, президент достаточно жестко ставил вопрос к главе Минздрава относительно того, как обеспечить увеличение его уровня. Ведь раньше говорилось об около 300 тысячах прививок ежедневно. Впрочем, пока этот показатель упал до 150 – 200 тысяч.

Брифинг Данилова по результатам заседания СНБО: смотрите видео

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