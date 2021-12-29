Водночас "свободівець" зізнався, що саме він привіз небезпечний варіант COVID-19, адже став першим у місті, хто ним заразився. Про це чоловік повідомив у соцмережах 29 грудня.

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Випадок підтвердили медики

Підтвердила інформацію про випадок Омікрону й керівниця Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я Наталія Іванченко-Тімко.

На Львівщині виявлено перший випадок COVID-19 викликаний штамом Омікрон. Мужчина віком 50 років в межах інкубаційного періоду подорожував до Італії. Першими симптомами було підвищення температури тіла, закладеність носа. Відмічався легкий перебіг хвороби. Лікувався амбулаторно. Епідеміологи продовжують проведення епідрозслідування,

– зазначила вона.

Наталія Іванченко-Тімко додала, що з метою профілактики захворювання необхідні:

Вакцинація;

Маска;

Соціальна дистанція;

Гігієна рук.

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Омікрон в Україні: що відомо

18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок інфікування штамом Омікрон. Міністртохорони здоров'я заявив, що інфікована людина повернулася з Об'єднаних Арабських Еміратів, де мала контакт з хворими на COVID-19.

21 грудня хворий вже одужав. 41-річний хворий спершу лікувався у приватній клініці "Оберіг". Оскільки перебіг захворювання у пацієнта був легким, його відпустили зі стаціонару додому. Зокрема завдяки тому, що пацієнт був вакцинований ще навесні, хвороба протікала майже безсимптомно. Наразі в нього вже негативний ПЛР-тест".

24 грудня у міністерстві заявили, що поки не беруться прогнозувати поширення штаму коронавірусу Омікрон в Україні. Тоді Ігор Кузін заявляв, що Омікрон майже вдвічі заразніший за штам Дельта.

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