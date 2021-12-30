Зараження Омікроном на Житомирщині

У повідомленні йдеться, що протягом останнього часу в Житомирській області, як і в цілому по Україні простежується зростання кількості хворих на COVID-19 з тяжким перебігом захворювання.

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30 грудня 2021 року вірусологічна лабораторія підтвердила 2 випадки інфікування в місті Житомирі та Бердичеві штамом Омікрон шляхом виявлення мутацій, які характерні для даного штаму.

З метою підтвердження отриманих результатів біоматеріал буде відправлений до вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я для проведення повногеномного секвенування,

– зазначили в лабораторії.

У кого виявили Омікрон

Штам Омікрон виявили у 41 та 62-річної жінок, які нещодавно повернувся з Італії. Обидві хворі не вакцинувалися проти COVID-19.

Епідеміологами обласного розпочали розслідування цих випадків, щоб виявити їхні контакти та можливі інші випадки зараження.

Раніше в Україні виявили вже 5 випадків зараження коронавірусом штаму Омікрон.

Що відомо про штам Омікрон

Його вже виявили більш ніж у 100 країнах світу.

Дослідники вважають, що новий штам з'явився у Південній Африці через низький рівень вакцинації.

При цьому вчені припускають, що новий штам міг розвинутись у ВІЛ-інфікованої людини. До цього в ПАР був описаний випадок, коли ВІЛ-позитивна пацієнтка хворіла на COVID-19 майже рік, за цей час вірус мутував понад 30 разів.

Як заявив керівник двох університетів із секвенування генів у ПАР Туліо де Олівейра (Tulio de Oliveira), новий варіант "увібрав" у себе неймовірну кількість мутацій.

ВООЗ заявила, що штам коронавірусу Омікрон викликає хворобу у легкій формі.

Основними симптомами нового штаму вважаються сухий кашель, загальний біль по всьому тілу, нічна пітливість та лихоманка.

Дослідження показало, що вакцина Pfizer забезпечила тільки 33% захисту від зараження штамом Омікрон.

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