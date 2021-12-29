Троє людей, які захворіли, приїхали з-за кордону. Відповідну інформацію оприлюднив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

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У Львові та Дніпрі виявили Омікрон

Виявлено п'ять нових випадків захворювання на коронавірус штаму Омікрон, загалом було зафіксовано вже шість випадків вказаного штаму,

– написав Кузін.

Новий штам коронавірусу виявили у:

двох мешканців Києва;

двох – Київської області;

однієї людини у Львові;

ще однієї – у Дніпрі.

Ігор Кузін заявив, що троє людей, у яких підтвердили Омікрон повернулись з-за кордону. Зокрема з:

Німеччини;

Польщі;

а також Об'єднаних Арабських Еміратів.

Ігор Кузін розповів, що розслідують нові випадки та обстежують контактних осіб. Зокрема головний державний санітарний лікар нагадав, що ефективними профілактичними заходами проти будь-яких штамів коронавірусу, зокрема Омікрону, залишаються:

використання захисних масок;

дотримання дистанції;.

регулярне миття рук.

Омікрон в Україні: основне

18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок інфікування штамом Омікрон. Міністртохорони здоров'я заявив, що інфікована людина повернулася з Об'єднаних Арабських Еміратів, де мала контакт з хворими на COVID-19.

21 грудня хворий вже одужав. 41-річний хворий спершу лікувався у приватній клініці "Оберіг". Оскільки перебіг захворювання у пацієнта був легким, його відпустили зі стаціонару додому. Зокрема завдяки тому, що пацієнт був вакцинований ще навесні, хвороба протікала майже безсимптомно. Наразі в нього вже негативний ПЛР-тест".

24 грудня у міністерстві заявили, що поки не беруться прогнозувати поширення штаму коронавірусу Омікрон в Україні. Тоді Ігор Кузін заявляв, що Омікрон майже вдвічі заразніший за штам Дельта.

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Повний текст публікації Ігоря Кузіна

Виявлено п'ять нових випадків захворювання на коронавірус штаму Омікрон, загалом було зафіксовано вже шість випадків вказаного штаму.

Перший випадок підтвердили ще 18 грудня у Головній референс-лабораторії ЦГЗ. П'ять нових – в Інституті епідеміології та інфекційних хвороб імені Громашевського.

Загалом новий штам виявили у двох мешканців Києва та двох мешканців Київської області. Також по одному випадку підтвердили у зразках із Дніпра та Львова. Троє осіб із підтвердженими випадками повернулись з-за кордону (перебували у Німеччині, Польщі та Об'єднаних Арабських Еміратах).

Наразі триває епідеміологічне розслідування нових випадків та обстеження контактних осіб.

Нагадую, що ефективними профілактичними заходами проти будь-яких штамів коронавірусу, зокрема Омікрону, залишаються використання захисних масок, дотримання дистанції та регулярне миття рук.