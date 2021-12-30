Відповідний указ президент України підписав 30 грудня. Текст документа оприлюднили на сайті глави держави.

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Яка має бути мінімальна зарплата українських військових

В указі мовиться, що уряд має забезпечити відповідну мінімальну зарплату військовим вже з 2023 року. Мовиться про розмір вдвічі більший, ніж мінімальна зарплата в Україні, встановлена законом на 1 січня календарного року.

Є винятки: нововведення не зачепить військовослужбовців-строковиків. Президент також доручив урядовцям вивчити досвід провідних країн аби вдосконалити забезпечення військових.

Зверніть увагу! Указ набирає чинності з моменту його опублікування.

РНБО доручить комісії перевірити поставки в українську армію

Зазначимо, що під час засідання 30 грудня РНБО ухвалила рішення про створення міжвідомчої робочої групи. Вона має вивчити питання постачання продуктів та озброєння в українську армію. Мовиться про період від 2017 року.

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