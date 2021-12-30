Законопроєкт №6482-1 ініціював нардеп від "Слуги народу" Дмитро Костюк. Він пропонує визначити, що жінок, придатних до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, можуть взяти на облік військовозобов'язаних за бажанням.

До речі У Раді зареєстрували законопроєкт про добровільний військовий облік для жінок

Жінки, які мають медичну спеціальність та/або професію, беруться на військовий облік військовозобов'язаних.

Інший законопроєкт

Представник "Слуги народу" Максим Бужанський раніше вніс до парламенту законопроєкт, який передбачає зміни до військового обліку для жінок. Він пропонує зробити його добровільним.

Скасування обов'язкового обліку для жінок не передбачене лише для медиків.

Військовий облік для жінок: що відомо

17 грудня Міністерство оборони України розширило перелік спеціальностей, представниці яких повинні обов'язково стати на військовий облік.

Це стосується журналісток, операторок, бібліотекарок, піарниць, видавчинь, фінансисток, перекладачок, медиків та інших.

Керівники компаній повинні перевіряти наявність документів про військовий облік у своїх працівниць, інакше їм загрожує штраф.

До слова, в Україні зареєстрували петицію про скасування обов'язкового військового обліку для жінок. За кілька днів вона набрала необхідну кількість підписів, тому її має розглянути президент Володимир Зеленський.

Петиція щодо скасування обов'язкового обліку для жінок: дивіться сюжет