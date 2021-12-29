Загалом авторами законопроєкту зареєстровані 59 народних депутатів. Документ у Верховній Раді зареєстрували 28 грудня.

Цікаво Військовий облік для жінок буде в онлайн-форматі: деталі від Міноборони

Винятком будуть лише медики

Максим Бужанський заявив, що скасування обов'язкового обліку для жінок, про яке йдеться в законопроєкті, не передбачене для медиків. Представниці всіх інших спеціальностей, за словами нардепа, зможуть стати на облік добровільно.

Політик вирішив також вибачитися перед жінками за документ, що передбачає обов'язковий облік.

Вибачте, дорогі жінки. Це все, що можу сказати щодо цієї ініціативи чиновників з Міноборони,

– написав Бужанський.

Що відомо про військовий облік для жінок

17 грудня Міністерство оборони України оприлюднило розширений перелік спеціальностей, представниці яких повинні обов'язково стати на військовий облік.

Наприклад, обов'язково на облік мають стати журналістки, операторки, бібліотекарки, піарниці, видавчині, фінансистки, перекладачки, медики та інші.

Керівники компаній повинні перевіряти наявність документів про військовий облік у своїх працівниць, інакше їм загрожує штраф.

В Україні зареєстрували петицію про скасування обов'язкового військового обліку для жінок. За кілька днів вона набрала необхідну кількість підписів.

До теми пропонуємо переглянути сюжет про петицію щодо скасування обов'язкового обліку для жінок: відео