Міністр оборони України повідомив, що подібні програми є важливим внеском наших міжнародних партнерів у професійний розвиток наших службовців на всіх рівнях управління.

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Наш основний потенціал – це люди, які керують технікою, планують операції, аналізують ситуацію. І завдяки нашим міжнародним партнерам, наші військові мають можливість підвищувати кваліфікацію у найкращих профільних вишах і тренувальних закладах за кордоном та впроваджувати євроатлантичні принципи вже в Україні,

– зазначив він.

Наступного року наші військові матимуть можливість пройти такі навчання у:

Британії;

США;

Туреччині;

Німеччині;

Естонії;

Італії;

Латвії;

Литві;

Австрії;

Польщі;

Словенії;

Румунії;

Словаччині.

Олексій Резніков також додав, що задля створення цілісної системи підготовки та подальшого ефективного використання професійного персоналу ЗСУ, в поточному році розроблено та затверджено низку документів, які дозволять набути військовими фахівцями нових компетенцій.

Зокрема мовиться про Концепцію військової кадрової політики Міноборони на період до 2025 року, реалізація якої дозволить створити комплексну, ефективну, економічно доцільну та обґрунтовану систему забезпечення військ (сил) професійно підготовленими, з високими морально-діловими якостями військовослужбовцями, здатними якісно вирішувати складні військово-професійні завдання в мирний та воєнний час.

Зверніть увагу! Документ передбачає, що у наступному році на навчання буде направлено 167 військовослужбовців та працівників ЗСУ до 13 країн. Відбір кандидатів, які відповідають вимогам, триватиме до 28 січня 2022 року.