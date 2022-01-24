Среди них 10 тысяч – силы территориальной обороны, 1 тысяча – силы специальных операций, которые должны обеспечивать движение сопротивления. Об этом сказал министр обороны Алексей Резников.

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Силы теробороны формируют

Этих 10 тысяч, которые будут военнослужащими ВСУ, формируют. В то же время командование сил теробороны уже сформировано. Будет 4 региональных управления: Восток, Запад, Юг и Север.

Кроме того, сформировали в режиме мирного времени соответствующее количество батальонов. Также будет еще 25 бригад. Резников отметил, что в приграничных областях силы теробороны сформировали на 70%.

Добровольцы в маленьких поселках

По словам Резникова, добровольческие формирования будут разворачивать в маленьких селах и поселках по представлению командующего сил территориальной обороны. Для этого должно быть решение главнокомандующего ВСУ и, собственно, необходимость.

В формирования будут входить местные, имеющие охотничье оружие. Они будут охранять критические объекты инфраструктуры.

Министр добавил, что с органами местной власти ведут работу для развертывания сил теробороны в режиме особого периода. В частности, работают над подготовкой помещений для размещения, хранения оружия и техники.

Обратите внимание! С 1 января 2022 года вступил в силу закон "Об основах национального сопротивления", который предусматривает формирование Сил территориальной обороны. Командующим назначили бригадного генерала Юрия Галушкина. Уже с 15 января подразделения территориальной обороны получили оружие. Сначала – в приграничных областях, к февралю получат все.

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