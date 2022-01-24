Над Україною літають розвідувальники RC-135 Rivet Joint. Вони, за даними видання, прослуховують комунікації російських наземних командирів.
Важливо Все під контролем, – Зеленський звернувся до українців після засідання РНБО
Байден зацікавлений у використанні літаків-шпигунів для пошуку ознак того, що Росія розглядає можливість розміщення ядерної зброї на кордоні з Україною. Російські чиновники вже попереджали про такий потенціал,
– мовиться у повідомленні.
Очільник Білого дому нібито розглядає можливість відправити додаткові літаки у регіон.
У США припускають, що ядерна зброя Росії може бути на території Білорусі
Раніше журналістка Fox News Жаккі Генріх, посилаючись не Держдеп, заявила, що Штати занепокоєні тим, що Росія стягує свої війська у Білорусь. У Вашингтоні вважають, що Кремль може розташувати там ядерну зброю.
Росія може напасти на Україну: останні новини
- 24 січня низка країн заявила про евакуацію своїх дипломатів, або їхніх рідних. Таке рішення схвалили США, Велика Британія, Австралія та Німеччина.
- Командувач Операції Об'єднаних сил Олександр Павлюк вважає, що найбільш ймовірна дата вторгнення Росії – 20 лютого. У цей день закінчуються Олімпійські ігри та спільні навчання Росії та Білорусі.
- Водночас секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що найближчим часом Москва не атакує. Це, за словами політика, "фізично неможливо".
- Наразі біля кордону України перебуває 109 тисяч ворожих військових, а супроводжують їх ще 10 – 11 тисяч додаткових бійців.
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