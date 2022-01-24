Над Україною літають розвідувальники RC-135 Rivet Joint. Вони, за даними видання, прослуховують комунікації російських наземних командирів.

Важливо Все під контролем, – Зеленський звернувся до українців після засідання РНБО

Байден зацікавлений у використанні літаків-шпигунів для пошуку ознак того, що Росія розглядає можливість розміщення ядерної зброї на кордоні з Україною. Російські чиновники вже попереджали про такий потенціал,

– мовиться у повідомленні.

Очільник Білого дому нібито розглядає можливість відправити додаткові літаки у регіон.

У США припускають, що ядерна зброя Росії може бути на території Білорусі

Раніше журналістка Fox News Жаккі Генріх, посилаючись не Держдеп, заявила, що Штати занепокоєні тим, що Росія стягує свої війська у Білорусь. У Вашингтоні вважають, що Кремль може розташувати там ядерну зброю.

Росія може напасти на Україну: останні новини

Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

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