Над Украиной летают разведчики RC-135 Rivet Joint. Они, по данным издания, прослушивают коммуникации российских наземных командиров.
Важно Все под контролем, – Зеленский обратился к украинцам после заседания СНБО
Байден заинтересован в использовании самолетов-шпионов для поиска признаков того, что Россия рассматривает возможность размещения ядерного оружия на границе с Украиной. Российские чиновники уже предупреждали о таком потенциале,
– говорится в сообщении.
Глава Белого дома якобы рассматривает возможность отправить дополнительные самолеты в регион.
В США предполагают, что ядерное оружие России может быть на территории Беларуси
Ранее журналистка Fox News Жакки Генрих, ссылаясь не Госдеп, заявила, что Штаты обеспокоены тем, что Россия стягивает свои войска в Беларусь. В Вашингтоне считают, что Кремль может расположить там ядерное оружие.
Россия может напасть на Украину: последние новости
- 24 января ряд стран заявили об эвакуации своих дипломатов, или их родных. Такое решение одобрили США, Великобритания, Австралия и Германия.
- Командующий Операции Объединенных сил Александр Павлюк считает, что наиболее вероятная дата вторжения России – 20 февраля. В этот день заканчиваются Олимпийские игры и совместные учения России и Беларуси.
- В то же время секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в ближайшее время Москва не атакует. Это, по словам политика, "физически невозможно".
- Сейчас у границы Украины находятся 109 тысяч вражеских военных, а сопровождают их еще 10 – 11 тысяч дополнительных бойцов.
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