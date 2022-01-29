Об этом сообщил венгерский министр обороны Тибор Бенке. По его словам, страна уже создала национальные силы, поэтому в текущей ситуации нет необходимости полагаться на иностранные подразделения.

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Мы движемся дальше по этому пути, поэтому сейчас, в сложившейся ситуации, не считаем целесообразным и не требуем, чтобы здесь размещались дополнительные силы НАТО,

– отметил он.

Что известно о военных США в Европе

Издание The New York Times 24 января, ссылаясь на источники в администрации президента Джо Байдена, сообщает, что президент Соединенных Штатов рассматривает возможность разместить несколько тысяч американских военных, а также авиацию и корабли в странах Балтии и Восточной Европе.

Собеседники NYT также указали, что во время встречи 22 января в загородной резиденции главы государства Кэмп-Дэвиде высокопоставленные чиновники Пентагона предложили Джо Байдену несколько вариантов действий по перемещению американских военных ближе к границе с Россией.

Однако, издание заверило, что ни один из вариантов не предусматривает размещение войск США в Украине.

Обратите внимание! Пентагон привел 8 500 военных в состояние повышенной готовности для переброски.

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