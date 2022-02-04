Ситуація радше нагадує психологічний тиск. Так вважає головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.
У цьому ж ефірі В РНБО і ЗСУ пояснили, чому військове звільнення Криму та Донбасу наразі неможливе
Військової загрози немає, – Залужний про агресію Росії
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний запевнив, що загрозлива ситуація біля українських кордонів, створена Росією, радше нагадує психологічний тиск. При цьому він:
- Зазначив, що "на сьогодні вздовж державного кордону зосереджена велика кількість російської військової техніки й особового складу, які продовжують туди прибувати".
- І додав, що "це стосується і територій тимчасово окупованого Криму". Усе це турбує, але не означає негайний напад Росії.
Якщо уважно проаналізувати стан, у якому зараз ці угрупування знаходяться, він нас турбує. Тому що це буде турбувати будь-яку державу, якщо біля її кордонів перебувають угрупування,
– сказав Залужний.
Але й наголосив: якщо подивитися з військової точки зору, то на сьогодні військової загрози немає.
Це більше схоже на психологічний тиск. Тому жителям прикордонних областей не потрібно хвилюватися і панікувати, а потрібно вірити ЗСУ й офіційній інформації,
– підсумував головнокомандувач.
Збройні сили України готуються дати відсіч ворогу
У цьому ж ефірі Валерій Залужний наголосив, що в Україні достатньо військових запасів, оперативних і стратегічних.
Цього буде достатньо, щоб провести і перші, і наступні операції. Ми дуже великий комплекс заходів провели й проводимо. Ми готуємо і відповідні угруповання, щоб могли дати відсіч, і проводимо заходи з планування і практичні тренування,
– наголосив Залужний.
І додав, що заходів влада та військові вжили достатньо.
При цьому головнокомандувач ЗСУ вважає, що не варто афішувати усю роботу з підготовки відсічі вторгненню Росії, щонайменше для того, щоб людей не турбувати та не провокувати паніку.
А поки у ЗСУ заспокоюють:
- Держдеп США підтвердив, що Росія готувала фейкове відео як привід для нападу на Україну.
- Також США почали перекидати додаткові війська до Європи.
- В Росії ж традиційно спростовують будь-які у її бік скеровані закиди.
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