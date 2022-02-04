Ситуація радше нагадує психологічний тиск. Так вважає головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

У цьому ж ефірі В РНБО і ЗСУ пояснили, чому військове звільнення Криму та Донбасу наразі неможливе

Військової загрози немає, – Залужний про агресію Росії

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний запевнив, що загрозлива ситуація біля українських кордонів, створена Росією, радше нагадує психологічний тиск. При цьому він:

Зазначив, що "на сьогодні вздовж державного кордону зосереджена велика кількість російської військової техніки й особового складу, які продовжують туди прибувати".

І додав, що "це стосується і територій тимчасово окупованого Криму". Усе це турбує, але не означає негайний напад Росії.

Якщо уважно проаналізувати стан, у якому зараз ці угрупування знаходяться, він нас турбує. Тому що це буде турбувати будь-яку державу, якщо біля її кордонів перебувають угрупування,

– сказав Залужний.

Але й наголосив: якщо подивитися з військової точки зору, то на сьогодні військової загрози немає.

Це більше схоже на психологічний тиск. Тому жителям прикордонних областей не потрібно хвилюватися і панікувати, а потрібно вірити ЗСУ й офіційній інформації,

– підсумував головнокомандувач.

Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля й захищати нашу землю. А міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

Збройні сили України готуються дати відсіч ворогу

У цьому ж ефірі Валерій Залужний наголосив, що в Україні достатньо військових запасів, оперативних і стратегічних.

Цього буде достатньо, щоб провести і перші, і наступні операції. Ми дуже великий комплекс заходів провели й проводимо. Ми готуємо і відповідні угруповання, щоб могли дати відсіч, і проводимо заходи з планування і практичні тренування,

– наголосив Залужний.

І додав, що заходів влада та військові вжили достатньо.

При цьому головнокомандувач ЗСУ вважає, що не варто афішувати усю роботу з підготовки відсічі вторгненню Росії, щонайменше для того, щоб людей не турбувати та не провокувати паніку.

А поки у ЗСУ заспокоюють:

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