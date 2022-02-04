Державний департамент Сполучених Штатів Америки це підтвердив. Зокрема, його речник Нед Прайс на щоденному брифінгу 3 лютого заявив, що в американської розвідки дійсно така інформація є.
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Росія дійсно може готувати фейкове відео як привід для нападу на Україну
Інформація про підготовку Кремлем фейкового відео для звинувачення ЗСУ у смертях цивільних на Донбасі чи у прилеглих районах Росії в американської розвідки дійсно є.
Саме так сказав речник Держдепу США Нед Прайс на брифінгу 3 лютого, реагуючи на питання про дані ЗМІ щодо цього, які з'явилися кількома годинами раніше.
Як зазначив Прайс, США зараз говорять про це публічно:
- Щоб світ розумів масштаби дестабілізаційних дій Росії проти України.
- І щоб Росія передумала втілювати цю "небезпечну кампанію".
А проте в адміністрації президента США Джо Байдена уточнили, що не знають напевне, чи Росія направду зібралася йти за тим сценарієм, який опублікували у ЗМІ. Знають тільки, "що такий варіант розглядають".
До слова, глава МЗС Великої Британії Ліз Трасс заявила, як написав "Голос Америки", що вірить твердженням ЗМІ про підготовку провокації Росії щодо України, і вважає їх доказом безпрецедентної таємної активності Москви проти Києва.
План Росії з фейковим відео: повідомлення ЗМІ та реакція Кремля
- Американське видання The Washington Post 3 лютого опублікувало гостру інформацію (з посиланням на анонімні джерела у Білому домі) про новий план нападу Росії на Україну, затверджений у Кремлі.
- Мовляв, російська влада зібралася створити привід для вторгнення за допомогою фейкового відео, яке б показало жертви серед цивільного населення на Донбасі й, можливо, у Росії.
- Речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков у відповідь на цю публікацію заявив, що "раніше схоже також озвучували", але нічого подібного не ставалося.
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