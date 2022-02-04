Державний департамент Сполучених Штатів Америки це підтвердив. Зокрема, його речник Нед Прайс на щоденному брифінгу 3 лютого заявив, що в американської розвідки дійсно така інформація є.

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Росія дійсно може готувати фейкове відео як привід для нападу на Україну

Інформація про підготовку Кремлем фейкового відео для звинувачення ЗСУ у смертях цивільних на Донбасі чи у прилеглих районах Росії в американської розвідки дійсно є.

Саме так сказав речник Держдепу США Нед Прайс на брифінгу 3 лютого, реагуючи на питання про дані ЗМІ щодо цього, які з'явилися кількома годинами раніше.

Як зазначив Прайс, США зараз говорять про це публічно:

  • Щоб світ розумів масштаби дестабілізаційних дій Росії проти України.
  • І щоб Росія передумала втілювати цю "небезпечну кампанію".

А проте в адміністрації президента США Джо Байдена уточнили, що не знають напевне, чи Росія направду зібралася йти за тим сценарієм, який опублікували у ЗМІ. Знають тільки, "що такий варіант розглядають".

До слова, глава МЗС Великої Британії Ліз Трасс заявила, як написав "Голос Америки", що вірить твердженням ЗМІ про підготовку провокації Росії щодо України, і вважає їх доказом безпрецедентної таємної активності Москви проти Києва.

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