Мовиться про публікації американських ЗМІ, що Росія готувала сфабриковане відео. На кадрах нібито українські військові мали нападати на мирних мешканців Донбасу, повідомляє 24 канал.

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Реакція Кремля

Преса припускала, що це відео мало створити привід для вторгнення в Україну. Реакція Росії прозвучала у звичній для неї формі заперечення.

Це не перша подібна обіцянка. Раніше схоже також озвучувалося. Але так нічого й не виходило,

– зухвало прокоментував інформацію прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

Окрім нього також відреагував на звинувачення постпред Росії при ЄС Володимир Чижов. Він одноголосно все заперечує. Мовляв, його країна таким не займається.

Російські війська на кордоні України

У міністерстві оборони США заявляли, що Росія не починала зменшувати чисельність своїх військ біля кордонів України. Навіть більше, додаткові підрозділи російської армії продовжують прибувати.

Також Росія перекидає ближче до Азовського моря швидкохідні патрульні катери. Їх нібито переміщають до великих десантних кораблів Північного та Балтійського флотів, які зараз перебувають у Середземному морі.

Російський політолог та доктор історичних наук Андрій Зубов заявляв, що Росія зосередила біля кордону України приблизно 115 тисяч своїх військових. Але, на його думку, є больова точка, яка не дозволить Володимиру Путіну піти у наступ.

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