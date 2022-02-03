Про це розповів російський політолог та доктор історичних наук Андрій Зубов в ефірі 24 каналу. Одностайність Заходу у підтримці України не дозволяє очільнику Кремля сподіватися на перемогу.

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"Стосовно больової точки. Так, така є. Цього разу її абсолютно зрозуміло оголосили західні контрагенти: і президент США Джо Байден, і прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон", – заявив політолог.

За словами Зубова, мовиться про гроші, власність та нерухомість, що перебувають у країнах Заходу або які так чи інакше контролюють через банківську систему. Усі ці гроші можуть бути заблоковані, а власність якщо не конфіскована, то також заблокована до рішення судів.

Відповідно близькі Путіну люди, можливо, навіть його діти, позбавляться можливості користуватися тим, заради чого він й править понад 20 років. Його близькі не дозволять цього зробити. Андрій Зубов Російський політолог та доктор історичних наук

Зважаючи на це, якщо Захід на ділі буде таким же рішучим, як і на словах, то, безумовно, Путін не наважиться на повномасштабну війну.

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