Наразі Україна очікує відповіді від держав. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков.

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Ми ще раз направили за моїм дорученням вже в лютому запит до дружніх країн з нашими потребами. Будемо чекати на офіційні відповіді та готовність нам допомогти,

– розповів Резніков.

Як держави допомагають Україні

Зверніть увагу! Президент Володимир Зеленський наголосив, що зброя потрібна нашим військовим для захисту, а не нападу. Політик обурився через заяви Кремля про те, що через постачання зброї Київ планує тактичні кроки. Адже для України важливі лише мир те деокупація територій.

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