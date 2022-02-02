Ми думаємо лише про мир, – Зеленський

Глава держави наголосив, що для України важливі лише мир та деокупація територій. Про це Зеленський сказав на брифінгу з прем'єр-міністром Нідерландів

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Я не готовий сьогодні публічно говорити про що і з якою країною ми домовляємося і що отримуємо. Для нас важливо, що вся ця зброя це захист,

– заявив президент.

Він обурився через заяви Кремля про те, що через постачання зброї Київ планує тактичні кроки.

"Ми вже давно фундаментально розуміємо, що робити і що нам потрібно, щоб захищати нашу Батьківщину", – сказав Зеленський.

Президент запевнив, що Україна більше не віддасть свої території, "яка б ціна цієї справи не була".

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