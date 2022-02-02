Ми думаємо лише про мир, – Зеленський
Глава держави наголосив, що для України важливі лише мир та деокупація територій. Про це Зеленський сказав на брифінгу з прем'єр-міністром Нідерландів
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Я не готовий сьогодні публічно говорити про що і з якою країною ми домовляємося і що отримуємо. Для нас важливо, що вся ця зброя це захист,
– заявив президент.
Він обурився через заяви Кремля про те, що через постачання зброї Київ планує тактичні кроки.
"Ми вже давно фундаментально розуміємо, що робити і що нам потрібно, щоб захищати нашу Батьківщину", – сказав Зеленський.
Президент запевнив, що Україна більше не віддасть свої території, "яка б ціна цієї справи не була".
Останні новини про надання Україні зброї
- Міноборони Чехії надасть Україні понад 4 тисячі артилерійських боєприпасів. Крім того, держава розглядає можливість відправлення на підмогу нашим Збройним силам своїх військових.
- Уряд Польщі виділить Києву сучасні переносні зенітно-ракетні комплекси Piorun.
- 31 січня у "Бориспіль" прибув вже 5 літак з військовою допомогою від США. Водночас у Пентагоні запевнили, що найближчим часом продовжать постачання.
- У Данії також розглядають надання військової техніки Україні для захисту від російської агресії.
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