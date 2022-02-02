Мы думаем только о мире, – Зеленский
Глава государства подчеркнул, что для Украины важны только мир и деоккупация территорий. Об этом Зеленский сказал на брифинге с премьер-министром Нидерландов.
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Я не готов сегодня публично говорить о чем и с какой страной мы договариваемся и что получаем. Для нас важно, что все это оружие это защита,
– заявил президент.
Он возмутился из-за заявлений Кремля о том, что из-за поставок оружия Киев планирует тактические шаги.
"Мы уже давно фундаментально понимаем, что делать и что нам нужно, чтобы защищать нашу Родину", – сказал Зеленский.
Президент заверил, что Украина больше не отдаст свои территории, "какая бы цена этого дела ни была".
Последние новости о предоставлении Украине оружия
- Минобороны Чехии предоставит Украине более 4 тысяч артиллерийских боеприпасов. Кроме того, государство рассматривает возможность отправки на подмогу нашим Вооруженным силам своих военных.
- Правительство Польши выделит Киеву современные переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun.
- 31 января в "Борисполь" прибыл уже 5 самолет с военной помощью от США. В то же время в Пентагоне заверили, что в ближайшее время продолжат поставки.
- В Дании также рассматривают предоставление военной техники Украине для защиты от российской агрессии.
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