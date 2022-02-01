Новая спецтехника тестируется на шасси Tatra на одном из украинских полигонов. Комплекс РК-360МЦ "Нептун" является мобильным береговым и противокорабельным.

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Машина успешно проходит испытания

Специалистам уже удалось проверить ходовые возможности новой транспортно-заряжающей машины ТЗМ-360, когда техника преодолевала холм.

Испытания машины продолжаются успешно: смотрите видео

Зимние условия, бездорожье и крутой угол подъема и спуска не помешали новой машине без груза с уверенностью пройти тест на шасси Tatra T 815 8х8. В ВСУ уверяют, что это доказательство высоких ходовых качеств выбранной для "Нептуна" платформы.

Машина проходить тести успішно
Машина преодолевает тесты успешно / Фото Defense Express

Что известно о шасси Tatra

Минобороны Украины заказало первый дивизион составом 19 спецмашин на шасси Tatra в конце 2020 года. Береговый противокорабельный комплекс РК-360МЦ "Нептун" по плану должен быть готов к концу первого квартала 2022 года.

Працюють комплекси на новому шасі
Комплексы работают на шасси Tatra / Фото Defense Express

В настоящее время все составляющие серийного комплекса проходят проверку ходовых свойств и работоспособности других систем. Недавно тестировали гидравлику и постановку и выход из боевого положения в зимних полевых условиях пусковой установки УСПУ-360 "Нептун".

Комплекси для ЗСУ замовило Міноборони
Зимние полевые условия не являются препятствием для боевой машины / Фото Defense Express

Испытание техники в Украине

  • В Украине завершили предварительные огневые испытания САУ "Богдана". Во время тестирования военные произвели 450 выстрелов на дальность 42 километра.
  • Проходили и летные испытания модернизированного учебно-боевого самолета Су-27УП2М. Истребитель выполнил 33 полета общей продолжительностью около 40 часов.
  • Киевский бронетанковый завод проводил испытания восстановленных БТР-80, которые получили боевые повреждения в районе проведения ООС. БТРы получили новые приборы наблюдения, навигации и связи украинского производства.