Нову спецтехніку тестують на шасі Tatra на одному з українських полігонів. Комплекс РК-360МЦ "Нептун" є мобільним береговим та протикорабельним.

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Машина успішно долає випробування

Фахівцям уже вдалось перевірити ходові можливості нової транспортно-заряджаючої машини ТЗМ-360, коли техніка долала пагорб.

Випробування машини тривають успішно: дивіться відео

Зимові умови, бездоріжжя й крутий кут підйому та спуску не завадили новій машині без вантажу впевнено пройти тест на шасі Tatra T 815 8х8. У ЗСУ запевняють, що це є доказом високих ходових якостей обраної для "Нептуна" платформи.



Машина долає тести успішно / Фото Defense Express

Що відомо про шасі Tatra

Міноборони України замовило перший дивізіон складом 19 спецмашин на шасі Tatra наприкінці 2020 року. Береговий протикорабельний комплекс РК-360МЦ "Нептун" за планом має бути готовий до кінця першого кварталу 2022 року.



Комплекси працюють на шасі Tatra / Фото Defense Express

Зверніть увагу! Співвиконавцем ДККБ "Луч" у роботах з інтеграції українського протикорабельного комплексу на чеське шасі є приватна компанія "УкрІннМаш". У 2021 році вони успішно виконали схоже замовлення, створивши 2 мобільні багатофункціональні РЛС "Мінерал-У" на платформі Tatra 8х8.

Зараз всі складові серійного комплексу проходять перевірку ходових властивостей та працездатності інших систем. Нещодавно тестували гідравліку й постановку та вихід з бойового положення в зимових польових умовах пускової установки УСПУ-360 "Нептун".



Зимові польові умови не є перешкодою для бойової машини / Фото Defense Express

Випробування техніки в Україні