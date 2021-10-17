Якими ще зброярськими новинами запам'ятався тиждень, що минає – дізнайтесь у програмі.

До теми США за 18 місяців планують провести три випробування гіперзвукових ракет наземного базування

Сучасні гвинтівки UAR-15 та випробування відновлених БТР-80

• Під час президентських виборів в Україні 2014 року фахівці Ситуаційного центру СБУ спільно з командою CERT-UA було знешкоджено кібератаки на автоматизовану систему "Вибори". За декілька днів до голосування вона була повністю виведена з ладу проросійською групою хакерів Cyber-Berkut.

• У Міністерстві оборони України створюють ситуаційний центр з кібербезпеки. Він буде реагувати на кіберзагрози воєнного характеру. До переліку вразливості комп'ютерних систем входить: саботаж, шпіонаж, промислова конкуренція, тероризм, технічні неполадки.

• В Національній гвардії України завершили перший етап переоснащення частин та підрозділів новітнім стрілецьким озброєнням. Відтепер силовики використовуватимуть сучасні гвинтівки UAR-15 калібру 5,56, замість радянських АК, снайперські гвинтівки UAR-10 українського виробництва та пістолети Glock-17. РПГ-7 вже замінено на американські РПГ.

• Конструкторське бюро ЛУЧ вперше показало виробництво українських керованих протитанкових ракетних комплексів "Корсар" та "Стугна-П". Легкий "Корсар" призначений для ураження нерухомих та рухомих броньованих цілей.

Читайте також Росія вперше провела запуск гіперзвукової ракети "Циркон" з підводного човна

• Київський бронетанковий завод провів випробування відновлених БТР-80, що зазнали бойових пошкоджень у районі проведення ООС. Окрім ремонту корпусу, вузлів та агрегатів, БТРи також отримали новітні прилади спостереження, навігації та зв'язку українського виробництва.

• Міноборони замовило 387 комплектів габіонів. Вони використовуються як військове фортифікаційне укріплення проти осколків та стрілецької зброї. Габіон складається з каркаса, дроту і щільної тканини, який заповнюється піском, землею або камінням.

• "Цифрове майбутнє армії" під такою назвою відбулась виставка озброєння і військової техніки в Києві. Демонстрація розкриває потенціал оборонно-промислового сектору державних і приватних підприємств.

Ядерна зброя в Криму та робопес-снайпер від Ghost Robotics

• Крім газового шантажу Росія продовжує і ядерний. В тимчасово окупованому Криму, російські війська знову продовжують завозити засоби доставлення ядерної зброї та захоплювати сховища розміщені на півострові.

Більше тут Росія гострить зуби: Україна нарахувала десятки носіїв ядерної зброї в окупованому Криму

• Американська компанія Pratt & Whitney надрукує на 3D-принтері газотурбінний двигун TJ-150, яким оснащують крилаті ракети. Розробники хочуть скоротити число деталей силової установки з 400 до 6.

• Командування збройних сил Росії розпочало підсумкову перевірку діяльності російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях. Російське командування перевіряє готовність до застосування розвідувальних, артилерійських і танкових підрозділів.

• На виставці озброєння AUSA-2021 у США компанія Ghost Robotics представила оновленого робопса-снайпера. Чотириногий безпілотник здатний пройти на одному заряді 12,5 км шляху або перебувати в русі 3,5 години.

• Військові Північної Кореї виступили перед вищим керівництвом країни. Солдати без сорочок били один одного палицями та молотками, а також розбивали головою цеглу, згинали залізні прути, лягали на бите скло.