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До теми США за 18 місяців планують провести три випробування гіперзвукових ракет наземного базування

Сучасні гвинтівки UAR-15 та випробування відновлених БТР-80

Під час президентських виборів в Україні 2014 року фахівці Ситуаційного центру СБУ спільно з командою CERT-UA було знешкоджено кібератаки на автоматизовану систему "Вибори". За декілька днів до голосування вона була повністю виведена з ладу проросійською групою хакерів Cyber-Berkut.

У Міністерстві оборони України створюють ситуаційний центр з кібербезпеки. Він буде реагувати на кіберзагрози воєнного характеру. До переліку вразливості комп'ютерних систем входить: саботаж, шпіонаж, промислова конкуренція, тероризм, технічні неполадки.

В Національній гвардії України завершили перший етап переоснащення частин та підрозділів новітнім стрілецьким озброєнням. Відтепер силовики використовуватимуть сучасні гвинтівки UAR-15 калібру 5,56, замість радянських АК, снайперські гвинтівки UAR-10 українського виробництва та пістолети Glock-17. РПГ-7 вже замінено на американські РПГ.

Конструкторське бюро ЛУЧ вперше показало виробництво українських керованих протитанкових ракетних комплексів "Корсар" та "Стугна-П". Легкий "Корсар" призначений для ураження нерухомих та рухомих броньованих цілей.

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Київський бронетанковий завод провів випробування відновлених БТР-80, що зазнали бойових пошкоджень у районі проведення ООС. Окрім ремонту корпусу, вузлів та агрегатів, БТРи також отримали новітні прилади спостереження, навігації та зв'язку українського виробництва.

Міноборони замовило 387 комплектів габіонів. Вони використовуються як військове фортифікаційне укріплення проти осколків та стрілецької зброї. Габіон складається з каркаса, дроту і щільної тканини, який заповнюється піском, землею або камінням.

"Цифрове майбутнє армії" під такою назвою відбулась виставка озброєння і військової техніки в Києві. Демонстрація розкриває потенціал оборонно-промислового сектору державних і приватних підприємств.

Ядерна зброя в Криму та робопес-снайпер від Ghost Robotics

Крім газового шантажу Росія продовжує і ядерний. В тимчасово окупованому Криму, російські війська знову продовжують завозити засоби доставлення ядерної зброї та захоплювати сховища розміщені на півострові.

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Американська компанія Pratt & Whitney надрукує на 3D-принтері газотурбінний двигун TJ-150, яким оснащують крилаті ракети. Розробники хочуть скоротити число деталей силової установки з 400 до 6.

Командування збройних сил Росії розпочало підсумкову перевірку діяльності російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях. Російське командування перевіряє готовність до застосування розвідувальних, артилерійських і танкових підрозділів.

На виставці озброєння AUSA-2021 у США компанія Ghost Robotics представила оновленого робопса-снайпера. Чотириногий безпілотник здатний пройти на одному заряді 12,5 км шляху або перебувати в русі 3,5 години.

Військові Північної Кореї виступили перед вищим керівництвом країни. Солдати без сорочок били один одного палицями та молотками, а також розбивали головою цеглу, згинали залізні прути, лягали на бите скло.