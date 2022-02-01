Мовиться про 84 тонни бойових набоїв до стрілецької зброї. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

До теми "5 пташка у Києві": в Україну прибули ще понад 80 тонн військової допомоги від США

За словами міністра, загалом Україна вже отримала від США приблизно 500 тонн оборонної амуніції.

Доба ще не минула з прибуття п'ятого "птаха", а ми вже розвантажуємо шостого,

– заявив Резніков.



В Україну прибув шостий літак з допомогою від США / Фото з фейсбуку Олексія Резнікова

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Допомога Україні від США: що відомо

На тлі загрози вторгнення Росії США пообіцяли надати Україні військову допомогу.

Перша партія летальної зброї від США, а це 90 тонн, прилетіла в Україну у ніч на 22 січня. Другу партію – понад 80 тонн летального озброєння наша держава отримала 23 січня.

Третю партію – доставили 25 січня. На борту було сучасне обладнання та боєприпаси для ЗСУ.

Вже 28 січня прибув четвертий літак із допомогою зі США. Олексій Резніков заявив, що тоді в Україну привезли 81 тонну патронів різного калібру.

П'ятий літак з військовою допомогою США прибув 31 січня. Він доставив понад 80 тонн озброєння.

Повний текст публікації Олексія Резнікова у фейсбуці:

Доба ще не минула з прибуття п'ятого птаха, а ми вже розвантажуємо шостого. Сьогодні до Києва прибули чергові боєприпаси – 84 тонни бойових набоїв до стрілецької зброї. Загалом у сукупності шести пташок ми отримали приблизно 500 тонн оборонної амуніції від наших друзів і партнерів – Сполучених Штатів Америки. І це теж ще не кінець.

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