Мовиться про 84 тонни бойових набоїв до стрілецької зброї. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.
До теми "5 пташка у Києві": в Україну прибули ще понад 80 тонн військової допомоги від США
За словами міністра, загалом Україна вже отримала від США приблизно 500 тонн оборонної амуніції.
Доба ще не минула з прибуття п'ятого "птаха", а ми вже розвантажуємо шостого,
– заявив Резніков.
В Україну прибув шостий літак з допомогою від США / Фото з фейсбуку Олексія Резнікова
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Допомога Україні від США: що відомо
- На тлі загрози вторгнення Росії США пообіцяли надати Україні військову допомогу.
- Перша партія летальної зброї від США, а це 90 тонн, прилетіла в Україну у ніч на 22 січня. Другу партію – понад 80 тонн летального озброєння наша держава отримала 23 січня.
- Третю партію – доставили 25 січня. На борту було сучасне обладнання та боєприпаси для ЗСУ.
- Вже 28 січня прибув четвертий літак із допомогою зі США. Олексій Резніков заявив, що тоді в Україну привезли 81 тонну патронів різного калібру.
- П'ятий літак з військовою допомогою США прибув 31 січня. Він доставив понад 80 тонн озброєння.
Повний текст публікації Олексія Резнікова у фейсбуці:
Доба ще не минула з прибуття п'ятого птаха, а ми вже розвантажуємо шостого. Сьогодні до Києва прибули чергові боєприпаси – 84 тонни бойових набоїв до стрілецької зброї. Загалом у сукупності шести пташок ми отримали приблизно 500 тонн оборонної амуніції від наших друзів і партнерів – Сполучених Штатів Америки. І це теж ще не кінець.
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