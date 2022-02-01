Речь идет о 84 тоннах боевых патронов к стрелковому оружию. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

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По словам министра, всего Украина уже получила от США примерно 500 тонн оборонного снаряжения.

Сутки еще не прошли с прибытия пятой "птицы", а мы уже разгружаем шестую,

– заявил Резников.



В Украину прибыл шестой самолет с помощью от США / Фото из фейсбука Алексея Резникова

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На фоне угрозы вторжения России США пообещали оказать Украине военную помощь.

Первая партия летального оружия от США, а это 90 тонн, прилетела в Украину в ночь на 22 января. Вторую партию – более 80 тонн летального вооружения наше государство получило 23 января.

Третью партию доставили 25 января. На борту было современное оборудование и боеприпасы для ВСУ.

Уже 28 января прибыл четвертый самолет с помощью США. Алексей Резников заявил, что тогда в Украину привезли 81 тонну патронов разного калибра.

Пятый самолет с военной помощью прибыл 31 января. Он доставил более 80-ти тонн вооружения.

Полный текст публикации Алексея Резникова в фейсбуке:

Сутки еще не прошли с прибытия пятой птицы, а мы уже разгружаем шестую. Сегодня в Киев прибыли очередные боеприпасы – 84 тонны боевых патронов к стрелковому оружию. Всего в совокупности шести птиц мы получили примерно 500 тонн оборонной амуниции от наших друзей и партнеров – Соединенных Штатов Америки. И это тоже еще не конец.

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