Про це естонський президент повідомив на брифінгу після засідання Ради з державної оборони 2 лютого. На цьому зібранні обговорювали наслідки подальшої ескалації напруженості.

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Алар Каріс заявив, що хоча СРСР більше не існує, бажання Росії таке саме, як і тоді, щоб якомога більше країн були у її сфері впливу. За його словами, хоч прямої військової загрози Естонії немає, бо вона добре захищена як член НАТО, вторгнення в Україну торкнеться всієї Європи.

Він перерахував проблеми, які розширення бойових дій може спричинити в інших країнах:

економічні труднощі;

Потенційні потоки біженців;

кібербезпека.

Політик також зауважив, що Естонія досі добре підтримувала Україну. Наприклад, була у тісному контакті з союзниками та знайшла можливості надати практичну допомогу Києву.

Допомога Україні важлива, що зберегти обраний нею демократичний шлях. Естонія готова до різних сценаріїв розвитку подій. Уряд ухвалив рішення про додаткові інвестиції та розглядає заходи, які допоможуть краще підготуватися до різних ситуацій,

– додав Алар Каріс.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський раніше заявляв, що повномасштабне вторгнення Росії на територію України потягне за собою війну в усій Європі.

Інші важливі заяви з Естонії

Міністр оборони Естонії наголосив, що Росія становить реальну загрозу для Європи й НАТО. Мовляв, вона сама не хоче жити в мирі та демократії й хоче позбавити такої можливості й інших.

Посол Естонії зауважив, що Україна протидіє другій за величиною військовій державі у світі й стримує весь європейський фронт. Тому будь-яка допомога буде дуже важливою.

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас закликала показати Кремлю силу. За її словами, Країни Європи повинні підтримати Україна на тлі загрози нового російського вторгнення.

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