Таку заяву зробила прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас. За словами політикині, зараз вкрай важливо продемонструвати, що "Україна не є самотньою".

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Кремлю потрібно показати силу, – Каллас

Естонська урядовиця підкреслила, що Москва випробовує на міцність єдність демократій Євросоюзу та НАТО. Вона зазначила, що теперішні дії Росії не лише визначають майбутнє України. Вона звернула увагу на те, що Кремль вимагає виключення країн Балтії з НАТО.

Зазначимо, що Росія вимагає від НАТО повернення до кордонів 1997 року. Це означає, що з Альянсу мали б вийти Естонія, Латвія та Литва. У Таллінні раніше такі заяви з Москви вже назвали "повним абсурдом".

У Кремлі розуміють силу, і ми можемо її продемонструвати, якщо будемо одностайні як союзники,

– наголосила Каллас.

Прем'єр-міністерка також наголосила, що європейські країни повинні непохитно відстоювати свої цінності. "Ми маємо бути твердими у своїх принципах", – переконана вона.

Зверніть увагу! Естонія передасть Україні американські протитанкові ракетні комплекси Javelin. Конкретної кількості там не назвали, але запевнили, що "вона вражає".

Інші важливі заяви з Естонії

Міністр оборони Естонії наголосив, що Росія становить реальну загрозу для Європи й НАТО. Мовляв, вона сама не хоче жити в мирі та демократії й хоче позбавити такої можливості й інших.

Посол Естонії зауважив, що Україна протидіє другій за величиною військовій державі у світі й стримує весь європейський фронт. З огляду на це, будь-яка допомога від союзників буде дуже важливою.

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