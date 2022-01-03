Таку заяву зробив міністр оборони Естонії Калле Лаанет. За його словами, під реальною загрозою перебуває не лише його континент.

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"Деякі країни для Росії – всього лиш території для завоювання, а не самостійні держави, де у народів є своя мова, культура і невід'ємне право вибирати свій шлях розвитку і, виходячи з цього, своїх партнерів", – пояснив Лаанет.

Міністр запевнив, що в Естонії є сильні союзники, тому тепер вона не буде у цій боротьбі самотньою.

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