Таку заяву зробив міністр оборони Естонії Калле Лаанет. За його словами, під реальною загрозою перебуває не лише його континент.
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"Деякі країни для Росії – всього лиш території для завоювання, а не самостійні держави, де у народів є своя мова, культура і невід'ємне право вибирати свій шлях розвитку і, виходячи з цього, своїх партнерів", – пояснив Лаанет.
Міністр запевнив, що в Естонії є сильні союзники, тому тепер вона не буде у цій боротьбі самотньою.
Росія – загроза Європі: останні заяви
- У Міністерстві закордонних справ Фінляндії пригрозили Росії санкціями, якщо вона силою перекроюватиме карту Європи.
- Колишні чиновники та посли США також закликали оприлюднити можливі санкції проти Росії, зважаючи на загрозу вторгнення в Україну.
- Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що завдання №1 для Путіна – розвалити Україну на частини.
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