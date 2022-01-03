Такое заявление сделал министр обороны Эстонии Калле Лаанет. По его словам, под реальной угрозой находится не только континент.

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"Некоторые страны для России – всего лишь территории для завоевания, а не самостоятельные государства, где у народов есть свой язык, культура и неотъемлемое право выбирать свой путь развития и, исходя из этого, своих партнеров", – пояснил Лаанет.

Министр заверил, что у Эстонии есть сильные союзники, поэтому теперь она не будет в этой борьбе одинокой.

Важно! Обеспокоена не только Эстония. Глава МИД Германии поедет в США, чтобы обсудить ситуацию между Украиной и Россией.

Россия – угроза Европе: последние заявления

В Министерстве иностранных дел Финляндии пригрозили России санкциями, если она будет силой перекраивать карту Европы.

Бывшие чиновники и послы США также призвали обнародовать возможные санкции против России, учитывая угрозу вторжения в Украину.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что задача №1 для Путина – развалить Украину на части.

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