Такое заявление сделал министр обороны Эстонии Калле Лаанет. По его словам, под реальной угрозой находится не только континент.
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"Некоторые страны для России – всего лишь территории для завоевания, а не самостоятельные государства, где у народов есть свой язык, культура и неотъемлемое право выбирать свой путь развития и, исходя из этого, своих партнеров", – пояснил Лаанет.
Министр заверил, что у Эстонии есть сильные союзники, поэтому теперь она не будет в этой борьбе одинокой.
Россия – угроза Европе: последние заявления
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