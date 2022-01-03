Об этом заявил журналист Роман Цымбалюк. Во время своей пресс-конференции глава Кремля на непосредственный вопрос о том, может ли гарантировать ненападении на Украину уже за пределами оккупированных территорий, фактически ответил "нет".

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По словам Цымбалюка, Путин "съехал" и с вопроса о том, готов ли отдать приказ стрелять в украинцев. Ввиду этого, к словам президента России нужно относиться внимательно.

Эти фантомные боли Владимира Путина об империи и себе как императоре – очень и очень опасны, – подчеркнул журналист.

Обратите внимание! Когда Владимира Путина во время его пресс-конференции спросили об оккупации Крыма, тот посыпал абсурдными заявлениями. В частности, о том, что Украину "создал" Владимир Ленин.

Как рассказал Цымбалюк, Россия понимает только силу, поэтому только готовность Украины уничтожать захватчиков может кому-то в Кремле "прочистить мозги".

"Эта готовность есть, и поэтому я с оптимизмом смотрю на будущее нашего государства. Все у нас будет в порядке на самом деле. И зиму перезимуем, и войну победим", – подчеркнул журналист.

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Что этому предшествовало

Владимир Путин 23 декабря провел большую пресс-конференцию, во время которой подвел итоги года.

Глава Кремля дерзко заявил, что после распада СССР часть исторических российских территорий якобы осталась в Украине. В то же время Революцию Достоинства он называл "госпереворотом".

Путин пытался убедить всех в том, что Киев якобы "готовит третью военную операцию на Донбассе".

Президент России во время пресс-конференции упомянул и Владимира Зеленского. По его словам, украинский президент якобы "попал под влияние нациков".

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