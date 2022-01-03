Так было и в случае с Украиной. Об этом в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале рассказал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
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Россия может атаковать
"Если Путин почувствует разбалансированность, возможность дестабилизации – 100% выстрелит", – заявил Климкин.
По словам экс-главы МИД Украины, переговоры кремлевского лидера с президентом США Джо Байденом снизили градус напряжения. Впрочем, для Путина само существование Украины – это проблема для той России, которую он себе нарисовал.
Экс-чиновник отметил, что в России совсем другая система ценностей, в которой украинцы никогда не смогут жить. Хотя глава Кремля убежден, что над этим "можно поработать".
Логика Путина
По мнению экс-министра иностранных дел Украины, Путин сам не знает, нападет ли, но всегда готовится к этому. Он создает потенциал, момент, динамику, а дальше оценивает, шантаж, или гибридная операция.
Может быть что угодно – атаки на критическую инфраструктуру, кого-то убили, взрыв в одном из храмов... Может быть все, что вы можете себе представить,
– подчеркнул Климкин.
В то же время американские партнеры видят то, что происходит вокруг Украины. Тема российской угрозы на украинской границе снова на повестке дня политической элиты США.
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Российская угроза для Украины: последние новости
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