По словам Владимира Путина, президент Украины "попал под влияние" еще после прихода к власти после победы на выборах в 2019 году.

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Что говорил Путин

Глава Кремля обвинил Владимира Зеленского в том, что он якобы не стремится к восстановлению мира на оккупированных территориях Украины. Причиной этого, по его словам, является "влияние нациков".

Зеленский попал под влияние радикальных элементов, "нациков", вместо того чтобы отвечать на запрос людей о мире,

– заявил Путин.

Обратите внимание! Глава Кремля не впервые делает странные заявления в отношении Украины или украинской власти. В целом российская пропаганда пытается исказить образ нашего государства и украинцев в целом. Среди инструментов пропаганды – создание образа мифических "нациков". Владимир Путин, неоднократно повторяющий эти заявления, старается унизить нас и нашу страну.

Другие заявления Путина на пресс-конференции

Во время пресс-конференции 23 декабря президент России Владимир Путин отметился рядом циничных заявлений по Украине. В частности, глава Кремля "заскучал" по временам, когда у власти в Украине были экс-президент-беглец Виктор Янукович и его соратники.

Путин также не упустил возможности еще раз назвать Революцию Достоинства "государственным переворотом", а оккупацию Крыма – "помощью крымчанам".

Также глава Кремля заявил, что якобы часть "русских этнических территорий" после распада СССР осталась в составе Украины.

В то же время, на фоне угрозы полномасштабного российского вторжения в Украину российский президент пытался обвинить Киев в якобы подготовке к "третьей операции на Донбассе". Кроме того, НАТО и США угрожают России.

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