За словами Володимира Путіна, президент України буцімто "потрапив під вплив" ще після коли прийшов до влади після перемоги на виборах у 2019 році.

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Що казав Путін

Очільник Кремля звинуватив Володимира Зеленського, що він нібито не прагне відновлення миру на окупованих територіях України. Причиною цього, за його словами, є нібито "вплив нациків".

Зеленський потрапив під вплив радикальних елементів, "нациків", замість того, щоб відповідати на запит людей про мир,

– заявив Путін.

Інші заяви Путіна на пресконференції

Під час пресконференції 23 грудня президент Росії Володимир Путін відзначився низкою цинічних заяв щодо України. Зокрема, очільник Кремля "засумував" за часами, коли при владі в Україні були експрезидент-втікач Віктор Янукович і його соратники.

Путін також не оминув можливості вкотре назвати Революцію Гідності "державним переворотом", а окупацію Криму – "допомогою кримчанам".

Також очільник Кремля заявив, що нібито частина "російських етнічних територій" після розпаду СРСР залишилися в складі України.

Водночас на фоні загрози повномасштабного російського вторгнення до України російський президент намагався звинуватити Київ у нібито підготовці "третьої операції на Донбасі". Крім того, буцімто НАТО і США загрожують Росії.

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