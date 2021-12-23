За словами Володимира Путіна, президент України буцімто "потрапив під вплив" ще після коли прийшов до влади після перемоги на виборах у 2019 році.
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Що казав Путін
Очільник Кремля звинуватив Володимира Зеленського, що він нібито не прагне відновлення миру на окупованих територіях України. Причиною цього, за його словами, є нібито "вплив нациків".
Зеленський потрапив під вплив радикальних елементів, "нациків", замість того, щоб відповідати на запит людей про мир,
– заявив Путін.
Інші заяви Путіна на пресконференції
- Під час пресконференції 23 грудня президент Росії Володимир Путін відзначився низкою цинічних заяв щодо України. Зокрема, очільник Кремля "засумував" за часами, коли при владі в Україні були експрезидент-втікач Віктор Янукович і його соратники.
- Путін також не оминув можливості вкотре назвати Революцію Гідності "державним переворотом", а окупацію Криму – "допомогою кримчанам".
- Також очільник Кремля заявив, що нібито частина "російських етнічних територій" після розпаду СРСР залишилися в складі України.
- Водночас на фоні загрози повномасштабного російського вторгнення до України російський президент намагався звинуватити Київ у нібито підготовці "третьої операції на Донбасі". Крім того, буцімто НАТО і США загрожують Росії.
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