Російський дипломат надіслав естонському політику святкову листівку. Той опублікував її фотографію у своєму твітері. Зазначимо, що Міхкельсон є головою Комітету міжнародних справ парламенту Естонії.
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Як Петров "привітав" естонського депутата
"Схоже, що усі ми неправильно розуміємо Росію. Я одержав різдвяну листівку від російського посла у Таллінні", – написав естонець. Судячи з фото, спочатку посол звернувся до Міхкельсона з привітаннями. Вони були заздалегідь надруковані на аркуші. А потім Петров вирішив запевнити, що у новому році Росія не планує вчиняти агресивних дій проти своїх сусідів. Цей текст він вже дописав від руки.
Що відомо про депутата Міхкельсона: коротко
- 54-річний естонський депутат. Був військовим журналістом у Чечні. Є членом консервативно-націоналістичної партії Союз Батьківщини та Res Publica, виступає з позицій.
- Естонський політик вже кілька разів відвідував Донбас. Востаннє був там у квітні – у Троїцькому. Тоді він, зокрема, оцінив те, як зріс професіоналізм української армії.
- Міхкельсон часто виступає з антиросійським заявами.