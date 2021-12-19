Карикатуру про Путіна опублікувало видання The Toronto Star. Журналісти припустили, про що мріє очільник Кремля, зважаючи на агресивні дії Росії.

Важливо Канада готова разом з Україною працювати над стримуванням Росії від агресії, – МЗС

Як у Канаді потролили Путіна

На сайті видання показали малюнок. на яку зображений Санта-Клаус. У руках він тримає лист, який надійшов із Росії. Підпис свідчить про те, що відправником є сам Володимир Путін. Різдвяний персонаж зосереджено читає побажання політика. "Дорогий Санта! Хочу отримати те, що моє. 1. Україну. 2. Північний полюс", – так у Канаді висміяли прагнення Путіна.



Що Путін хотів би отримати "під ялинку" / Карикатура The Toronto Star

До слова, у 2020 році Путіна тролив й офіційний акаунт України у твітері. Там відповіли представництву Росії, яке назвало окупановний Крим своїм. У дописі показали фото очільник Кремля, на якому він занурюється у глибини Чорного моря. "Кримські води бачили потворніших істот", – таким був підпис.

Що відомо про газету Toronto Star

Джерело: "Вікіпедія"