Карикатуру про Путіна опублікувало видання The Toronto Star. Журналісти припустили, про що мріє очільник Кремля, зважаючи на агресивні дії Росії.
Важливо Канада готова разом з Україною працювати над стримуванням Росії від агресії, – МЗС
Як у Канаді потролили Путіна
На сайті видання показали малюнок. на яку зображений Санта-Клаус. У руках він тримає лист, який надійшов із Росії. Підпис свідчить про те, що відправником є сам Володимир Путін. Різдвяний персонаж зосереджено читає побажання політика. "Дорогий Санта! Хочу отримати те, що моє. 1. Україну. 2. Північний полюс", – так у Канаді висміяли прагнення Путіна.
Що Путін хотів би отримати "під ялинку" / Карикатура The Toronto Star
До слова, у 2020 році Путіна тролив й офіційний акаунт України у твітері. Там відповіли представництву Росії, яке назвало окупановний Крим своїм. У дописі показали фото очільник Кремля, на якому він занурюється у глибини Чорного моря. "Кримські води бачили потворніших істот", – таким був підпис.
Що відомо про газету Toronto Star
Джерело: "Вікіпедія"
- Канадська англомовна газета. Заснована у 1892 році під назвою The Evening Star, пізніше – The Toronto Daily Star. Теперішню назву – The Toronto Star – видання отримало у 1971 році.
- У перші роки свого існування газета зазнавала труднощів. Однак з приходом Джозефа Аткінсона, який був редактором з 1899 року по 1948 рік, видання стало успішно розвиватися.
- Понад 50 років тому The Toronto Star переїхала у нове 25-поверхове приміщення One Yonge Street у Торонто. У травні 2007 року канадське видання значно змінило свій дизайн.