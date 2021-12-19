Карикатуру о Путине опубликовало издание The Toronto Star. Журналисты предположили, о чем мечтает глава Кремля, учитывая агрессивные действия России.
Важно Канада готова вместе с Украиной работать над сдерживанием России от агрессии, – МИД
Как в Канаде потроллили Путина
На сайте издания показали рисунок на котором изображен Санта-Клаус. В руках он держит письмо, поступившее из России. Подпись свидетельствует о том, что отправителем является сам Владимир Путин. Рождественский персонаж сосредоточенно читает пожелания политика. "Дорогой Санта! Хочу получить то, что мое. 1. Украину. 2. Северный полюс", – так в Канаде высмеяли стремление Путина.
Что Путин хотел бы получить "под елку" / Карикатура The Toronto Star
К слову, в 2020 году Путина троллил и официальный аккаунт Украины в twitter. Там ответили представительству России, которое назвало оккупированный Крым своим. В заметке показали фото главы Кремля, на котором он погружается в глубины Черного моря. "Крымские воды видели уродливых существ", – таким был заголовок.
Что известно о газете Toronto Star
Источник: "Википедия"
- Канадская англоязычная газета. Основанная в 1892 году под названием The Evening Star, позже – The Toronto Daily Star. Нынешнее название – The Toronto Star – издание получило в 1971 году.
- В первые годы своего существования газета испытывала трудности. Однако с приходом Джозефа Аткинсона, который был редактором с 1899 года по 1948 год, издание стало успешно развиваться.
- Более 50 лет назад The Toronto Star переехала в новое 25-этажное здание One Yonge Street в Торонто. В мае 2007 года канадское издание значительно изменило свой дизайн.