Глава держави зазначив, що наша держава повинні найперше розраховувати на себе та готуватися. Про це він повідомив під час брифінгу з Борисом Джонсоном, який відбувся 1 лютого.
Читайте також Повна підтримка, – Зеленський розповів, про що домовився під час зустрічі з Джонсоном
Володимир Зеленський вказав, що "зменшення ризиків – це потужна армія, яка захищає до кінця".
Росіяни повинні нас чути та розуміти, що війна нікому не потрібна, і ми нікого зі зброєю не запрошуємо на свою землю. Суспільство, армія та держава змінилися. Окупації не буде, а буде трагедія. Це буде повномасштабна війна в Європі,
– сказав президент.
Свою чергою Борис Джонсон наголосив, що вторгнення Росії в Україну буде катастрофою для світу.
Україна готова дати відсіч Росії
- Валерій Залужний заявив, що війна змусила українську армію змінитися. Наші Збройні сили пройшли складний шлях свого розвитку і сьогодні є однією з провідних армій світу.
- Міністр оборони України заявив, що ЗСУ, а особливо Сухопутні війська, перебувають на високому рівні підготовки. Олексій Резніков не вірить у те, що Росія може піти у наступ.
- Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що не варто панікувати через скупчення російських військ поблизу кордонів України. Він наголосив, що ЗСУ готові дати відсіч ворогові.