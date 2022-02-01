Глава держави зазначив, що наша держава повинні найперше розраховувати на себе та готуватися. Про це він повідомив під час брифінгу з Борисом Джонсоном, який відбувся 1 лютого.

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Володимир Зеленський вказав, що "зменшення ризиків – це потужна армія, яка захищає до кінця".

Росіяни повинні нас чути та розуміти, що війна нікому не потрібна, і ми нікого зі зброєю не запрошуємо на свою землю. Суспільство, армія та держава змінилися. Окупації не буде, а буде трагедія. Це буде повномасштабна війна в Європі,

– сказав президент.

Свою чергою Борис Джонсон наголосив, що вторгнення Росії в Україну буде катастрофою для світу.

Зверніть увагу! ЗСУ готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

Україна готова дати відсіч Росії

Валерій Залужний заявив, що війна змусила українську армію змінитися. Наші Збройні сили пройшли складний шлях свого розвитку і сьогодні є однією з провідних армій світу.

Міністр оборони України заявив, що ЗСУ, а особливо Сухопутні війська, перебувають на високому рівні підготовки. Олексій Резніков не вірить у те, що Росія може піти у наступ.

Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що не варто панікувати через скупчення російських військ поблизу кордонів України. Він наголосив, що ЗСУ готові дати відсіч ворогові.

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