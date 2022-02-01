Глава государства отметил, что наше государство должно прежде всего рассчитывать на себя и готовиться. Об этом он сообщил во время брифинга с Борисом Джоносом, который состоялся 1 февраля.

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Владимир Зеленский указал, что "уменьшение рисков – это мощная армия, защищающая до конца".

Русские должны слышать и понимать, что война никому не нужна, и мы никого с оружием не приглашаем на свою землю. Общество, армия и правительство поменялись. Оккупации не будет, а будет трагедия. Это будет полномасштабная война в Европе,

– сказал Владимир Зеленский.

В свою очередь Борис Джонсон подчеркнул, что вторжение России в Украину станет катастрофой для мира.

Обратите внимание! ВСУ готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же, международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

Украина готова дать отпор России

Валерий Залужный заявил, что война вынудила украинскую армию измениться. Наши вооруженные силы прошли сложный путь своего развития и сегодня являются одной из ведущих армий мира.

Министр обороны Украины заявил, что ВСУ, особенно Сухопутные войска, находятся на высоком уровне подготовки. Алексей Резников не верит, что Россия может пойти в наступление.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что не стоит паниковать из-за скопления российских войск вблизи границ Украины. Он подчеркнул, что ВСУ готовы дать отпор врагу.

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