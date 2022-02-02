Об этом эстонский президент сообщил на брифинге после заседания Совета по государственной обороне 2 февраля. На собрании обсуждали последствия дальнейшей эскалации напряженности.

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Алар Карис заявил, что хотя СССР больше не существует, желание России такое же, как и тогда, чтобы как можно больше стран было в ее сфере влияния. По его словам, хотя прямой военной угрозы Эстонии нет, потому что она хорошо защищена как член НАТО, вторжение в Украину коснется всей Европы.

Он перечислил проблемы, которые расширение боевых действий может вызвать в других странах:

экономические трудности;

потенциальные потоки беженцев;

кибербезопасность.

Политик также отметил, что Эстония до сих пор хорошо поддерживала Украину. К примеру, была в тесном контакте с союзниками и нашла возможности оказать практическую помощь Киеву.

Помощь Украине важна, что сохранить избранный ею демократический путь. Эстония готова к разным сценариям развития событий. Правительство приняло решение о дополнительных инвестициях и рассматривает меры, которые помогут лучше подготовиться к разным ситуациям,

– добавил Алар Карис.

Обратите внимание! Владимир Зеленский ранее заявлял, что полномасштабное вторжение России на территорию Украины повлечет за собой войну во всей Европе.



Другие важные заявления из Эстонии

Министр обороны Эстонии подчеркнул, что Россия представляет реальную угрозу для Европы и НАТО. Мол, она сама не хочет жить в мире и демократии и хочет лишить такой возможности и других.

Посол Эстонии отметил, что Украина противодействует второму по величине военному государству в мире и сдерживает весь европейский фронт. Поэтому любая помощь будет очень важна.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала показать Кремлю силу. По ее словам, страны Европы должны поддержать Украину на фоне угрозы нового российского вторжения.

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