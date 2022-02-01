С соответствующим призывом выступила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Она посоветовала немецким партнерам прислушаться к Украине.

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"Украина попросила о помощи. Эта страна нуждается в поддержке для самообороны от агрессора", – сказала политик.

Важно! Эстония 21 января направила Германии запрос на одобрение поставок в Украину 122-миллиметровых гаубиц. В СМИ позже сообщили, ссылаясь на правительственные источники, что Германия не позволяет Эстонии предоставлять Украине оружие своего производства.

Отношения Германии и Украины



Какие страны помогают Украине / Инфографика 24 канала

Каллас о НАТО: Кремль не имеет права голоса

Россия требует, чтобы НАТО вернулось в состояние 1997 года и вывело войска из 14 стран. Каллас считает, что это недопустимо – она отвергла требования Москвы к НАТО.

По словам Каллас, Кремль не имеет права голоса относительно решений НАТО.

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