С соответствующим призывом выступила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Она посоветовала немецким партнерам прислушаться к Украине.
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"Украина попросила о помощи. Эта страна нуждается в поддержке для самообороны от агрессора", – сказала политик.
Отношения Германии и Украины
- В Германии исключают поставки летального оружия Украине. 61% рядовых немцев тоже поддерживают правительство в этом вопросе.
- Также глава МИД Германии Анналена Бербок сомневается в необходимости отключать Россию от SWIFT в случае новой агрессии.
- Чтобы как-то сгладить ситуацию, Германия решила передать Украине 5 тысяч защитных шлемов. Министр обороны Украины Алексей Резников ответил, что их не просили это делать.
- По информации СМИ, Вашингтон рассматривает Берлин как "ненадежного партнера" из-за позиции в отношении Украины.
Какие страны помогают Украине / Инфографика 24 канала
Каллас о НАТО: Кремль не имеет права голоса
Россия требует, чтобы НАТО вернулось в состояние 1997 года и вывело войска из 14 стран. Каллас считает, что это недопустимо – она отвергла требования Москвы к НАТО.
По словам Каллас, Кремль не имеет права голоса относительно решений НАТО.
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