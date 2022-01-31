Как пишут немецкие СМИ, посол Германии в США Эмили Хабер отправила конфиденциальное сообщение в МИД Германии. Дипломат сообщила, что Германию рассматривают в Соединенных Штатах как "ненадежного партнера".
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Немецкое правительство замедляет введение санкций против России
Причина такой позиции – сдержанность немецкого правительства по поводу кризиса в Украине. Ведь, по информации Spiegel, Берлин замедляет введение санкций против России, а также блокирует поставки оружия Киеву.
В Вашингтоне это объясняют "газовым аспектом"
В Вашингтоне считают, что немцы поступают так из-за желания получать от России дешевый газ. Представители Республиканской партии еще более резки в высказываниях – они использовали фразу, что "Берлин находится в постели с Путиным".
Пока не понятно отношение Шольца к России
Сейчас, пишут СМИ, непонятно отношение нового немецкого канцлера Олафа Шольца к России. По предварительной информации, 31 января соберется руководство Социал-демократической партии Германии, чтобы сформировать свою политику по Восточной Европе.
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Скандальные заявления Германии относительно противостояния России и Украины:
- В Германии исключают поставки летального оружия Украине.
- В немецком правительстве неоднократно отмечали, что кризис в отношениях с Россией можно разрешить только дипломатическим путем.
- Политику правительства поддерживают и рядовые немцы. За то, чтобы не поставлять оружие Украине, выступило 61% опрошенных граждан.
- Недавно в Берлине решили вроде бы дать сигнал о том, что Германия с Украиной. Глава МИД Анналена Бербок заявила, что украинцам передадут 5 тысяч защитных шлемов.
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