Как пишут немецкие СМИ, посол Германии в США Эмили Хабер отправила конфиденциальное сообщение в МИД Германии. Дипломат сообщила, что Германию рассматривают в Соединенных Штатах как "ненадежного партнера".

Ранее Не касками едиными: Германия обещает помочь Украине построить бункер

Немецкое правительство замедляет введение санкций против России

Причина такой позиции – сдержанность немецкого правительства по поводу кризиса в Украине. Ведь, по информации Spiegel, Берлин замедляет введение санкций против России, а также блокирует поставки оружия Киеву.

В Вашингтоне это объясняют "газовым аспектом"

В Вашингтоне считают, что немцы поступают так из-за желания получать от России дешевый газ. Представители Республиканской партии еще более резки в высказываниях – они использовали фразу, что "Берлин находится в постели с Путиным".

Пока не понятно отношение Шольца к России

Сейчас, пишут СМИ, непонятно отношение нового немецкого канцлера Олафа Шольца к России. По предварительной информации, 31 января соберется руководство Социал-демократической партии Германии, чтобы сформировать свою политику по Восточной Европе.

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Обратите внимание! Ранее издание Spiegel подвергло критике позицию немецкого правительства относительно неснабжения вооружений Украине. Медиа призвала изменить это мнение, потому что в глазах международного сообщества Германия теряет свою надежность.

Скандальные заявления Германии относительно противостояния России и Украины:

В Германии исключают поставки летального оружия Украине.

В немецком правительстве неоднократно отмечали, что кризис в отношениях с Россией можно разрешить только дипломатическим путем.

Политику правительства поддерживают и рядовые немцы. За то, чтобы не поставлять оружие Украине, выступило 61% опрошенных граждан.

Недавно в Берлине решили вроде бы дать сигнал о том, что Германия с Украиной. Глава МИД Анналена Бербок заявила, что украинцам передадут 5 тысяч защитных шлемов.

Германия предоставит Украине 5 тысяч касок: смотрите видео