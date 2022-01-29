Такое мнение высказали в публикации "Промедление Германии делает войну более вероятной". В Spiegel подчеркнули, что надежность немцев – под вопросом у международного сообщества.

Актуально Назвали дату, когда главы МИД Германии и Франции приедут в Украину

Власть вроде бы не хочет передавать оружие в проблемные регионы

Правительство Германии подчеркнуло, что позиция базируется на принципе не передавать оружие в кризисные регионы. Ведь, таким образом, немецкое вооружение может вроде бы обострить конфликт.

Оружие может попасть в чужие руки, как это произошло в Афганистане после победы талибов. Но политические принципы также могут привести к неправильным результатам в отдельных случаях,

– написал Spiegel.

Журналисты привели примеры, когда Германия нарушала этот принцип

В издании привели пример, когда Германия нарушила этот принцип и поступила правильно. В 2014 году в борьбе с "Исламским государством" курдских бойцов немцы снабдили гранатометами.

Это нарушило табу, как открыто признала министр обороны Урсула фон дер Ляйен. И все же это было правильно,

– пишут в Spiegel.

Пока канцлер Олаф Шольц и глава МИД Анналена Бербок считают, что ситуация в Украине не стоит нарушения этого принципа. Однако, отметили в СМИ, хотя поставки вооружения могут быть неэффективными в военном плане, это может дать знак Путину о единстве Запада по защите Украины.

Читайте также Украина помогла бы Германии, если бы Россия на нее напала, – Зеленский

Издание раскритиковало идею с поставкой касок

Германия также не должна мешать странам-партнерам поставлять вооружение Украине, ведь некоторые так и не дождались разрешения на это от официального Берлина. Что касается заявления о поставках касок, то его в Spiegel называют "непутевым".

Главное о позиции Германии по поставкам оружия Украине:

В Германии исключают поставки летального оружия Украине. В немецком правительстве считают, что кризис можно решить лишь дипломатическим путем.

В Берлине подчеркнули, что боятся эскалации конфликта, которая может начаться после того, как поступит вооружение.

Политику правительства поддерживают и рядовые немцы. За то, чтобы не поставлять оружие Украине, выступил 61% опрошенных граждан.

О том, что Германия отправит 5 тысяч касок в Украину, смотрите в видео: