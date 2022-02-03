Об этом рассказал российский политолог и доктор исторических наук Андрей Зубов в эфире 24 канала. Единодушие Запада в поддержке Украины не позволяет главе Кремля надеяться на победу.
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"Касательно болевой точки. Да, такая есть. На этот раз ее абсолютно понятно объявили западные контрагенты: и президент США Джо Байден, и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон", – заявил политолог.
По словам Зубова, речь идет о деньгах, собственности и недвижимости, находящихся в странах Запада или которые так или иначе контролируют через банковскую систему. Все эти деньги могут быть заблокированы, а собственность если не конфискована, то также заблокирована до решения судов.
Соответственно близкие Путину люди, возможно, даже его дети, лишатся возможности пользоваться тем, ради чего он и правит более 20 лет. Его близкие не позволят этого сделать.
Несмотря на это, если Запад на деле будет таким же решительным, как и на словах, то, безусловно, Путин не решится на полномасштабную войну.
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Зубов предположил, почему Путин не пойдет в наступление на Украину: смотрите видео
Возможное наступление России на Украину: последние новости
- По состоянию на 3 февраля, у границ Украины сосредоточено 115 тысяч российских военных. Такое количество составляет наземный контингент страны-агрессора.
- Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что на фоне возможной угрозы со стороны России Украина обратилась к другим государствам. В частности, правительство направило партнерам запросы о военной помощи.
- В Сенате США намерены согласовать законопроект, который будет предусматривать превентивные санкции против России. Кроме того, инициатива будет содержать и помощь Украине.
- В Кремле в очередной раз отметились абсурдным заявлением по Украине. В частности, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что именно наше государство хочет напасть на Россию, а не наоборот.
- Президент Эстонии Алар Карис считает, что вторжение России на территорию Украины затронет все страны Европы. По его словам, к этому нужно быть готовыми.