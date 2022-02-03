Об этом рассказал российский политолог и доктор исторических наук Андрей Зубов в эфире 24 канала. Единодушие Запада в поддержке Украины не позволяет главе Кремля надеяться на победу.

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"Касательно болевой точки. Да, такая есть. На этот раз ее абсолютно понятно объявили западные контрагенты: и президент США Джо Байден, и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон", – заявил политолог.

По словам Зубова, речь идет о деньгах, собственности и недвижимости, находящихся в странах Запада или которые так или иначе контролируют через банковскую систему. Все эти деньги могут быть заблокированы, а собственность если не конфискована, то также заблокирована до решения судов.

Соответственно близкие Путину люди, возможно, даже его дети, лишатся возможности пользоваться тем, ради чего он и правит более 20 лет. Его близкие не позволят этого сделать. Андрей Зубов Российский политолог и доктор исторических наук

Несмотря на это, если Запад на деле будет таким же решительным, как и на словах, то, безусловно, Путин не решится на полномасштабную войну.

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