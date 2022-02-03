The Washington Post пише, що такою інформацією володіють офіційні особи США. Мовляв, вони мають докази, які підтверджують схвалення такого плану.

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Деталі цього плану вдалося розсекретити американській розвідці. Ними вже найближчим часом планують поділитися з адміністрацією Байдена.

Американські чиновники застерегли, що запланована операція передбачає поширення зображень жертв серед цивільного населення на Донбасі й, можливо, у Росії. Це, мовляв, спровокує обурення проти українською влади й створить привід для нового нападу. Втім, поки незрозуміло, будуть ці кадри справжніми чи підробленими, зауважило анонімне джерело видання.

Люди, знайомі з цим планом, стверджують, що його створили російські спецслужби. Він перебуває на завершальній стадії підготовки,

– підкреслили у ЗМІ.

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