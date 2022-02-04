Щонайменше тому, що Україна – відповідальна держава й не може допустити жертв серед мирного населення. Про це у телеефірі 3 лютого говорили головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та секретар РНБО Олексій Данілов.

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Путін нервує

Президент Росії Володимир Путін знервований, вважає секретар РНБО України Олексій Данілов. Серед іншого і через питання Криму, яке глава Кремля вважає "вирішеним".

Для нас питання по Криму не вирішено – це наша земля, і ми спокійно і виважено будемо робити все, щоб Крим та окупована територія Донецької та Луганської області повернулися додому,

– сказав Данілов.

Окуповані території Україна буде повертати, але шлях до цього непростий

Військовий сценарій повернення окупованого Криму є неможливим, зазначив секретар РНБО. Але стратегії його повернення в України є.

Чи є у нас стратегія зараз повертати Крим військовим шляхом? У нас є стратегія повернути Крим. У який спосіб – чи буде це військовий шлях, будь-який інший шлях – залежить від багатьох факторів. На сьогодні я можу сказати, що це зробити неможливо. Як буде завтра або через рік – будемо дивитися, це не така проста справа,

– сказав Олексій Данілов.

Зверніть увагу: Путін нещодавно висловив острах, що після вступу до НАТО "напхана зброєю" Україна може спробувати повернути Крим силою.

Україна – відповідальна держава, тож не може допустити жертв серед цивільних

Як зауважив Данілов, розгортання військової операції на Донбасі чи в Криму для звільнення цих земель з-під російської окупації призведе до жертв серед цивільного населення.

Ми відповідальна країна, ми не можемо це допустити,

– наголосив секретар РНБО.

Залужний: Україна не розробляє планів військової операції на Сході

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний також "заспокоїв" президента Росії Володимира Путіна та росіян:

Про те, щоб планувати військову операцію входження на тимчасово окуповану територію Донецької та Луганської областей або тимчасово окупований Крим, жодних розмов не велося, і таких планів не розроблялося. Жодних.

Тим часом Росія цинічно й хаотично звинувачує в агресивних намірах Україну

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