Таку думку очільник Кремля озвучив на пресконференції після зустрічі з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном.

Важливо США вкотре нагадали Росії, що вона не має права голосу за членство України в НАТО

Путін заявив, що Україна нібито суперечить сама собі у питанні дотримання мінських угод.

Ми з одного боку чуємо, що Україна хоче їх виконувати. Водночас звучать публічні заяви про те, що якщо Україна виконає мінські угоди, то вона розвалиться. А ніхто не думав, що якщо вона створить такі загрози (вступом до НАТО – 24 канал) для Росії, вона створює аналогічні загрози для себе,
– сказав Путін.

На його думку, США нібито не стільки піклуються про безпеку України, скільки намагаються стримувати Росію.

"У цьому сенсі сама Україна – це просто інструмент досягнення цієї мети. Це можна зробити різними шляхами, втягнувши нас у збройний конфлікт, і змусити союзників в Європі ввести проти нас ті найжорсткіші санкції, про які говорять сьогодні в США", – зазначив Путін.

Він також згадав про "бандерівців", які після прийняття України до НАТО підуть на розв'язання питання Донбасу або Криму збройним шляхом.

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