І російську владу геть не турбує, що ці дві країни вже давно є членами, власне, НАТО – з 2004. Адже у Путіна не те що натякали, а й прямо говорили, що хотіли б бачити Альянс на кордонах 1997 року.

Також цікаво США проведуть у Середземному морі масштабні військові навчання на тлі російської загрози

НАТО відповіло категоричною відмовою на закид Росії щодо Румунії та Болгарії

Відтоді, нагадаємо, у НАТО увійшли 14 країн (тепер їх 30), з яких практично усі – це східний фланг. Тобто:

Ці країни або колись були у складі СРСР (як Литва, Латвія та Естонія).

Або були у сфері впливу радянського режиму (як та ж Болгарія, Чехія чи Словаччина).

Отже, вимоги Володимира Путіна – це спроба дипломатичного реваншу, повернення свого впливу на Східну Європу.

Тільки от Європа з цим не погоджується.

Болгарія в особі прем'єра Кирила Петкова заявила, що є суверенною країною, давно визначилася з зовнішньополітичним курсом (на ЄС на НАТО) і "сама визначає свою політику".

в особі прем'єра Кирила Петкова заявила, що є країною, давно визначилася з зовнішньополітичним курсом (на ЄС на НАТО) і "сама визначає свою політику". МЗС Румунії категорично відкинуло "недоречні й безпідставні" заяви Росії щодо військової присутності НАТО в країні. Там переконані, як зазначили на Digi24, що це взагалі не може бути темою для перемовин.

категорично відкинуло заяви Росії щодо військової присутності НАТО в країні. Там переконані, як зазначили на Digi24, що це взагалі не може бути темою для перемовин. Навіть більше: як повідомляли у VG, президент Румунії Клаус Йоганніс ще 20 січня заявив, що радий буде вітати додаткові війська НАТО у своїй країні.

А далі й у НАТО пролунала схожа заява.

Представниця блоку Оана Лунгеску, яку зацитував "Голосі Америки", запевнила, що Альянс у жодному випадку не відмовиться від будь-яких способів оборони й захисту усіх країн-членів, враховуючи й присутність військ.

Виконання вимог Росії призвело б до створення членів НАТО першого і другого сорту, чого ми не можемо допустити. Ми відкидаємо будь-які ідеї про сфери впливу в Європі,

– мовиться у заяві Лунгеску.

Ба більше, у НАТО запевнили, що будуть реагувати миттєво на будь-яке погіршення умов безпеки, і серед методів – зміцнення колективної оборони.

Зверніть увагу: так само, як наголосили у balkaninsight, заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане 21 січня категорично відкинув "анахронічну" вимогу Росії про вихід військ Альянсу з Румунії й Болгарії.

Нагадаємо найважливіше до теми:

21 січня стало відомо, що Росія до вже відомих вимог про нерозширення НАТО на Схід висунула додаткову, ще дивнішу. Тепер Кремль хоче, щоб НАТО вивело своїх військових із Болгарії та Румунії – до слова, країн, які вже давно в Альянсі.

– до слова, країн, які вже давно в Альянсі. Тим часом президент США Джо Байден, як повідомили у Білому домі цього ж дня, має намір вже 22 – 23 січня обговорити з представниками органів національної безпеки своєї країни так звану "письмову відповідь", яку вимагає Росія щодо нерозширення НАТО.

А от війська Росії вже входять у Білорусь – начебто "на навчання": актуальне відео