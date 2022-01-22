И российские власти совершенно не беспокоит тот факт, что эти две страны уже давно являются членами, собственно, НАТО – с 2004. Ведь у Путина не только намекали, но и прямо говорили, что хотели бы видеть Альянс на границах 1997 года.

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НАТО ответило категорическим отказом на упрек России к Румынии и Болгарии

С тех пор, напомним, в НАТО вошли 14 стран (теперь их 30), из которых практически все – это восточный фланг. То есть:

Эти страны когда-то были в составе СССР (как Литва, Латвия и Эстония).

Или они были в сфере влияния советского режима (как та же Болгария, Чехия или Словакия).

Итак, требования Владимира Путина – это попытка дипломатического реванша, возвращение своего влияния на Восточную Европу.

Только вот Европа с этим не согласна.

Болгария в лице премьера Кирилла Петкова заявила, что является суверенной страной, давно определилась с внешнеполитическим курсом (на ЕС на НАТО) и "сама определяет свою политику".

МИД Румынии категорически отвергло "неуместные и безосновательные" заявления России о военном присутствии НАТО в стране. Там уверены, как отметили на Digi24, что это вообще не может быть темой для переговоров.

Более того: как сообщали в VG, президент Румынии Клаус Иоганнис еще 20 января заявил, что рад будет приветствовать дополнительные войска НАТО в своей стране.

А дальше и в НАТО прозвучало похожее заявление.

Представительница блока Оана Лунгеску, процитированная "Голосом Америки", заверила, что Альянс ни в коем случае не откажется от каких-либо способов обороны и защиты всех стран-членов, учитывая и присутствие войск.

Выполнение требований России привело бы к созданию членов НАТО первого и второго сорта, чего мы не можем допустить. Мы отвергаем любые идеи о сферах влияния в Европе,

– говорится в заявлении Лунгеску.

Более того, в НАТО заверили, что будут реагировать мгновенно на любое ухудшение условий безопасности, и среди методов – укрепление коллективной обороны.

Обратите внимание: так же, как отметили в balkaninsight, заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане 21 января категорически отверг "анахроническое" требование России о выходе войск Альянса из Румынии и Болгарии.

Напомним важнейшее по теме:

21 января стало известно, что Россия к уже известным требованиям о нерасширении НАТО на Восток выдвинула дополнительное, еще более странное. Теперь Кремль хочет, чтобы НАТО вывело своих военных из Болгарии и Румынии – к слову, стран, которые уже давно в Альянсе.

Между тем президент США Джо Байден, как сообщили в Белом доме в этот же день, намерен уже 22 – 23 января обсудить с представителями органов национальной безопасности своей страны так называемый "письменный ответ", который требует Россия по нерасширению НАТО.